Ufficiale Vorlicky torna in patria, va allo Slavia Praga. Tanti gli infortuni all'Atalanta

vedi letture

Lukas Vorlicky va allo Slavia Praga. Una trattativa che è stata impostata nelle ultime ore dello scorso giovedì, quando chiudeva il calciomercato per le acquisizioni in Italia, ma non quello relativo alle cessioni. Una parentesi sfortunata quella dell'attaccante ceco con la maglia nerazzurra, visto che è approdato nel 2016 salvo poi farsi male ad aprile 2021, il primo di alcuni lungi calvari che lo hanno fermato nella crescita. Nel 2021-22 solamente due minuti con l'Hellas Verona prima di un altro duro infortunio, mentre nella scorsa stagione era anche riuscito a esordire in prima squadra, destando buona impressione in un reparto davvero molto affollato.

Così Vorlicky torna in patria a titolo definitivo per circa 500 mila euro più il 10% della futura cessione. A marzo 2023 l'ultimo grande infortunio, con la lesione al legamento crociato che lo ha tolto di mezzo fino a ora.

Ecco il comunicato del club bergamasco. "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Slavia Praga il diritto alle prestazioni sportive del 22enne calciatore Lukáš Vorlický, che nella scorsa stagione ha collezionato 3 presenze in Serie A dopo la trafila nel settore giovanile nerazzurro negli anni precedenti. Atalanta BC saluta affettuosamente Lukáš e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera e per il suo futuro".