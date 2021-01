Weah su Lukaku: "Mi ricorda la mia storia. Non sempre è apprezzato come merita"

George Weah, indimenticato Pallone d'Oro e campione del Milan in era berlusconiana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi anche su Romelu Lukaku, punta che sta facendo le fortune dell'Inter di Conte: "Sono contento che abbia lasciato la Premier per l'Italia e stia dimostrando il suo valore. Non sempre è stato apprezzato per come merita. Mi ricorda un po' quando decisi di lasciare la Francia e tutti mi dicevano che non ce l'avrei fatta nel vostro campionato. Mi trovai benissimo perché credevo nelle mie qualità e lo stesso sta succedendo a lui. Lo trovo più completo di quando ha lasciato l'Inghilterra".