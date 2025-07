Ufficiale Wesley è un nuovo giocatore della Roma. Per l'esterno brasiliano maglia numero 43

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Wesley França dal Flamengo". Questo il comunicato con cui la Roma ufficializza l'arrivo del calciatore brasiliano.

"Classe 2003, l'esterno destro ha collezionato oltre 100 presenze in prima squadra nella squadra rossonera di Rio de Janeiro, partecipando anche al Mondiale per Club organizzato dalla FIFA nel 2025. Il 20 marzo 2025, inoltre, Wesley ha esordito nella nazionale maggiore brasiliana, nel match vinto 2-1 dalla Seleçao contro la Colombia. In giallorosso indosserà la maglia numero 43, sarà il quarantaseiesimo brasiliano della storia della Roma. Benvenuto a Roma, Wesley!", conclude la nota giallorossa.

Dopo un lungo tiro e molla, ricordiamo, la Roma è riuscita a convincere il Flamengo grazie ad una proposta da 25 milioni più 5 di bonus, dopo che l’accordo con il giocatore era già stato trovato sulla base di un quinquennale da 2 milioni più bonus a stagione.