Wijnaldum vuole la Roma: il centrocampista sta premendo per la chiusura della trattativa

vedi letture

La Roma punta dritta a Georginio Wijnaldum. Il centrocampista del PSG è l’indiziato numero uno per rinforzare la rosa di José Mourinho ma i due club non si sono ancora accordati circa la divisione dell’ingaggio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore però è desideroso di vestire la maglia giallorossa e starebbe premendo per la chiusura dell’operazione.