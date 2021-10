Wilson sulla Lazio di Sarri: "Non si vedono i passi avanti che servirebbero per il suo progetto"

vedi letture

L'ex bandiera della Lazio Pino Wilson, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla così dell'inizio della stagione dei biancocelesti: "Anche negli anni scorsi abbiamo assistito dopo risultati importanti a cambiamenti repentini e inattesi con una Lazio che in campo sembrava svogliata e assente pure contro formazioni di profilo tecnico inferiore. Come è successo domenica. Quello che mi preoccupa è di non aver ancora visto pure contro il Bologna dei grandi passi avanti per quella che potrebbe essere la strategia tattica di Sarri. Anzi domenica ho visto i biancocelesti senza idee. La vittoria nel derby è arrivata puntando al gol con le ripartenze, quindi con un tipo di gioco simile a quello applicato negli anni scorsi quando comunque la squadra sapeva anche giocare con il fraseggio. Di sicuro bisognerà dare a Sarri qualche altra partita per poter vedere il suo gioco. È come una fase di rodaggio. Mi auguro che al più presto possano aversi i frutti del lavoro del tecnico, anche se la prova offerta contro la Roma non mi è dispiaciuta affatto. Sarri, da persona e tecnico intelligente, ha già detto di poter anche cambiare modulo in base alle esigenze della squadra, lasciando il 4-3-3".