Xhaka nel mirino della Roma? Freuler: "Mi ha chiesto come sono le strade in Italia…"

Due giorni a Italia-Svizzera, con gli elvetici che dovranno cercare di fare punti per continuare a sognare il passaggio al turno successivo della qualificazione europea. Questa mattina al termine dell'allenamento il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di mercoledì, rilasciando anche una brave battuta sul compagno di squadra Granit Xhaka: "Prima mi ha chiesto come sono le strade in Italia…(ride, ndr)", la frase riportata dall'edizione on line del Corriere dello Sport. Xhaka, da ormai diverse settimane, è accostato con insistenza al mercato della Roma, pronta ad investire circa 15 milioni di euro per regalare a Mourinho un nuovo innesto in mezzo al campo.