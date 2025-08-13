Ufficiale
Campobasso, risoluzione consensuale del contratto con Federico Fort
TUTTO mercato WEB
Ufficialità da parte del Campobasso. Ecco la nota del club molisano attraverso i propri canali ufficiali:
"Il Campobasso FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il difensore Federico Fort, classe 2002. A lui va il ringraziamento del Club per la professionalità dimostrata e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Donnarumma au revoir: ecco dove andrà. Inter: l’affare Lookman entra nel vivo. Milan: le bugie sullo “scambio” Thiaw-De Winter. Juve: il super nodo Vlahovic. E Morata al Como…
Le più lette
4 Donnarumma au revoir: ecco dove andrà. Inter: l’affare Lookman entra nel vivo. Milan: le bugie sullo “scambio” Thiaw-De Winter. Juve: il super nodo Vlahovic. E Morata al Como…
Ora in radio
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile