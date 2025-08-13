Ufficiale Lumezzane, dalla Cremonese arriva Maissa Ndiaye: accordo fino al 2027

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Maissa Ndiaye a titolo definitivo dalla US Cremonese con contratto fino al 30 giugno 2027.

Difensore centrale classe 2002 nato a Dakar in Senegal è arrivato in Italia nel 2017 venendo individuato dall’Afro Napoli da cui in poco più di un anno viene prelevato dalla Roma per gli Allievi Nazionali. Dalla Roma nel 2022 si trasferisce alla Cremonese dove dopo sei mesi viene prestato al Vicenza fino al termine della stagione con cui disputa otto partite in campionato e due in Coppa Italia. A settembre del ’23 nuovo prestito in Serbia al Pancevo dove scende in campo otto volte, e nella passata stagione alla Turris.

“Ndiaye è un profilo molto interessante – commenta il direttore sportivo Simone Pesce – fisicamente è molto strutturato ed anche con i piedi è molto educato, con lui completiamo la batteria di centrali della squadra dove al giovane Gallea abbiniamo l’esperienza di tre giocatori come Maissa, Pogliano e De Marino che offrono ampie garanzie”.