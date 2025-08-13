Ufficiale Frosinone, preso Zilli: arriva dal Cosenza in prestito con diritto di riscatto. Il comunicato

Massimo Zilli è ufficialmente un nuovo giocatore del Frosinone. Ad annunciarlo è stato il club ciociaro con un seguente comunicato, nel quale è stata resa nota anche la formula: un prestito con diritto di riscatto. Questa la nota della società gialloblù: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Cosenza Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli. L’attaccante, classe 2002, arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione".

Il classe 2002 è cresciuto nei Lupi e finora ha speso l’intera carriera in Calabria, ad eccezione di pochi mesi in prestito alla SPAL nel 2024. Nell’ultimo campionato ha collezionato un totale di 735 minuti in cadetteria, mettendo a segno 3 gol e adesso è pronto a iniziare una nuova avventura al Frosinone che ha dovuto cercare in fretta un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Gabriele Gori.

Le cifre dell'operazione.

La formula dell’operazione, appunto, è quella del prestito oneroso su una base di 100mila euro più un diritto riscatto a 500mila euro.

Il comunicato del Cosenza.

"Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli al Frosinone. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Zilli saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 72 presenze e 5 reti in 4 stagioni con la nostra maglia. A Massimo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!".