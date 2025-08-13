Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Torino, rinnovo fino al 2029 per Cacciamani. Ora il prestito alla Juve Stabia

Torino, rinnovo fino al 2029 per Cacciamani. Ora il prestito alla Juve Stabia
Oggi alle 16:08Serie A
di Simone Lorini

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il rinnovo di Alessio Cacciamani, talento del proprio settore giovanile, fino al 2029: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive dell'attaccante Alessio Cacciamani sino al 30 giugno 2029. Successivamente, il Club ha ceduto alla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Alessio con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".

Juve Stabia, la nota su Cacciamani: scelto il numero 77. È già a disposizione di... Juve Stabia, la nota su Cacciamani: scelto il numero 77. È già a disposizione di Abate
