Ufficiale Sorrento, doppio innesto per la mediana: arrivano Crecco e il 2006 Stigliano

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Luca Crecco a partire dalla stagione 2025/2026. Crecco, nato a Roma il 6 settembre del 1995, è un laterale sinistro con all’attivo 5 presenze in A e 2 in Europa League con la maglia della Lazio. Per lui ben 174 “gettoni” in B (con 5 gol) e 72 in C (condite da 6 reti). Nelle ultime due stagioni Crecco ha collezionato 59 apparizioni con il Latina andando a segno in 5 circostanze.

Nel contempo, il club rossonero comunica l’ingaggio del centrocampista Marco Stigliano, classe 2006, lo scorso anno a Picerno.