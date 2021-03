Zaccheroni: "Mi spaventa la perdita di fiducia del Milan. Ieri mi sarei aspettato molto di più"

vedi letture

Alberto Zaccheroni lancia il campanello d'allarme. L'ex tecnico del Milan, ospite negli studi di 'Sky', ha commentato il pareggio di ieri sera contro l'Udinese, un 1-1 conquistato in extremis grazie al rigore trasformato da Franck Kessiè: "La partita l'ho vista e mi aspettavo decisamente di più, ciò che mi spaventa del Milan è la perdita di fiducia. La squadra non l'ho mai vista così poco bene. Peccato, perché col gioco era riuscita a esaltarmi, a divertirmi, ma ieri non era quella squadra: sbilanciata, lunga, che ha perso fiducia. L'Udinese pur non disputando una gara straordinaria è riuscita a mettere il Milan in grande difficoltà".