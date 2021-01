Zajc-Destro, il Genoa di Ballardini vola: Bologna sconfitto 2-0 e incapace di reagire

Sette punti in quattro partite, tanti quanto quelli conquistati nelle precedenti 13. La cura Davide Ballardini fa di nuovo bene al Genoa, che batte 2-0 il Bologna e lascia momentaneamente la zona retrocessione, superando Torino e Parma e portandosi a quota 14 in classifica. Bologna sconfitto (otto partite senza vittorie) senza grossi rimpianti e con una certezza: il mercato dovrà portare necessariamente un rinforzo per l'attacco. Decisive le reti di Zajc e Destro.

Equilibrio spezzato allo scadere - Le due squadre si affrontano a viso aperto sin dai primi minuti. Il Bologna gestisce il possesso, mentre i padroni di casa provano a colpire sfruttando gli spazi lasciati dalla difesa ospite. Da Costa è subito protagonista: dopo trenta secondi neutralizza una conclusione dell'ex Destro, poi respinge un sinistro insidioso di Criscito. La squadra di Mihajlovic si appoggia sul solito Palacio ma non riempie mai l'area: l'unica occasione degna di nota è infatti un gran tiro da fuori di Orsolini, che scalda i guantoni di Perin. Soriano e l'esterno da una parte e la coppia Destro-Shomurodov dall'altra provano a sbloccare il punteggio, e al 44' ci riesce il Grifone: l'uzbeko va via sulla destra e trova Zappacosta al centro dell'area. Da Costa non trattiene la conclusione centrale e ravvicinata, la difesa non è reattiva e permette a Zajc di trovare il tap-in vincente.

Schouten sbaglia, Destro punisce - Le difficoltà offensive del Bologna sono evidenti anche nella prima parte della ripresa. Il palleggio è sterile, davanti ci sono poche idee. E il Genoa punisce alla prima occasione: dormita di Schouten, che si fa soffiare la sfera da Eyango e permette a Destro di segnare il classico gol dell'ex. Mihajlovic decide allora di togliere l'olandese e un timido Hickey, tentando il tutto per tutto con Dijks e Barrow.

Assalti sterili - Siamo al 60': da questo momento la partita diventa un lungo monologo degli emiliani, che prendono d'assalto la retroguardia genoana. Lo fanno però a ritmi troppo bassi e con poca efficacia, affidandosi sempre e solo ai tentativi dalla distanza. Il Genoa è compatto, al Bologna manca l'ariete, quell'uomo d'area implacabile che è tornato a essere Mattia Destro nelle ultime settimane. La sconfitta, così, è inevitabile e deve far suonare più di qualche campanello d'allarme.