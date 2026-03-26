Zalewski: "Zielinski il mio idolo da piccolo, tecnicamente è il migliore che c'è in Serie A"

Nicola Zalewski ha 24 anni, ma è ancora il futuro della Polonia. Intervistato da Foot Truck a poche ore dalla sfida che tutto il Paese sta aspettando, la prima dei playoff, che vedrà la sua Nazionale impegnata contro l'Albania, l'esterno dell'Atalanta ha parlato del suo compagno Piotr Zielinski: "Era il mio idolo quando ero piccolo, guardavo le partite e ammiravo sempre i giocatori che erano i migliori tecnicamente".

Con Zielinski ha condiviso anche la sua avventura all'Inter: "Penso che adesso sia il migliore in Serie A da quel punto di vista. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice in Nazionale, ed è per questo che abbiamo un rapporto così speciale. Appena arrivato qui, siamo diventati subito amici". Dovesse riuscire a superare il primo turno, la Polonia la vincente tra Ucraina e Svezia.