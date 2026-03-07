Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Solo l'Atalanta corre su 3 fronti, Zalewski: "Sicuramente c'è stanchezza, ma siamo un gruppo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:23Serie A
Daniele Najjar

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa il giocatore dell'Atalanta, Nicola Zalewski, ha parlato della stanchezza che il triplice impegno - fra campionato, Champions League e Coppa Italia - i bergamaschi stanno accusando.

Quanto si sente la fatica del triplo impegno e che gara si aspetta martedì?
"Sicuramente c'è stanchezza, ma tutti si sentono parte di questo gruppo e tutti riescono ad esprimere il proprio valore in campo. Da domani in allenamento penseremo alla gara di martedì che sarà fondamentale".

Come si è trovato con il modulo a due punte?
"Era un momento della partita dove bisognava spingere. Ho già giocato in quel ruolo e siamo improntati ovviamente ad attaccare per vincere".

Giusto dire che le manca il gol?
"Dare il massimo in ogni gara è fondamentale e sono contento per quello che sto facendo anche dal punto di vista difensivo. Anche sulla trequarti possiamo dare un grande contributo e miglioraremo gara dopo gara, ma sono contento del percorso che sto facendo".

Due punti persi o uno guadagnato?
"In classifica sono due persi. Sapevamo che affrontavamo una squadra difficile e che giocava di ripartenza. Tuttavia per come si era messa la partita è uno guadagnato".

