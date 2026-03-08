Atalanta, Zalewski suona la carica in vista del Bayern: "Siamo consapevoli dei nostri mezzi"

Al termine della gara pareggiata in rimonta dall'Atalanta per 2-2 contro l'Udinese è intervenuto ai canali ufficiali del club orobico il centrocampista italopolacco Nicola Zalewski. Queste le sue parole: “Penso che per la reazione che abbiamo avuto meritassimo anche qualcosa di più. Sapevamo delle delle difficoltà che andavamo a trovare perché loro sono una squadra fisica e ben organizzata, giocano molto sulle ripartenze e hanno fatto una grande partita. Per come si era messa ci portiamo a casa questo punto”.

Un altra rimonta che dimostra come la squadra ci crede sempre.

“Si quella è un’impronta che ci ha dato il Mister. Alla fine del primo tempo ci ha detto di crederci perché già contro Napoli e Borussia siamo riusciti a rimontare ultimamente. Sicuramente non molliamo mai”.

Adesso il Bayern Monaco.

“Siamo contentissimi di essere a questo punto della stagione ancora in corsa su tutte le competizioni. Affrontiamo gli ottavi di Champions con il massimo della gioia e vedremo cosa dirà il campo. Giocare così tanto è bellissimo e motivo di orgoglio, perché in Champions stiamo portando la bandiera dell’Italia in Europa. Adesso dobbiamo pensare a recuperare le energie, sappiamo come la partita sia molto difficile ma non partiamo già sconfitti. Arriveremo alla gara di martedì contro il Bayern con la massima consapevolezza dei nostri mezzi”.