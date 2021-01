Zambrotta: "Lukaku più importante per l'Inter di quanto Ibrahimovic lo sia oggi per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'ex laterale rossonero Gianluca Zambrotta ha parlato così della rispettiva importanza di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per le due milanesi attualmente in lotta per il titolo: "L'Inter ha fatto otto vittorie consecutive prima dello stop con la Sampdoria. Lukaku per Conte è fondamentale, più importante rispetto a Ibrahimovic nel Milan", le dichiarazioni del campione del mondo.