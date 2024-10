Zamorano: "Inter superiore alla Juve. Quattro gol a chi non ne aveva mai subiti"

Ivan Zamorano, ex calciatore nerazzurro, si è espresso su Inter-Juventus al canale Youtube di Gian Luca Rossi, esprimendo rammarico per il risultato finale del derby d'Italia: "Dopo il 4-4 peccato, il pareggio non è stato il risultato giusto. Mi sembra che l'Inter sia stata superiore alla Juventus. Quest'ultima non aveva mai subito gol, quando tu ne fai 4 tu pensi 'dobbiamo vincere', però peccato. La squadra ha fatto un grandissimo sforzo e una bella partita, abbiamo subito 2 reti all'ultimo minuto e non siamo stati contenti".

Questo il calendario per la fine del 2024 in casa nerazzurra:

Il 30/10/2024 alle ore 18:30 - Serie A, Empoli - Inter

Il 03/11/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Inter - Venezia

Il 06/11/2024 alle ore 21:00 - Champions League, Inter - Arsenal

Il 10/11/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Inter - Napoli

Il 23/11/2024 alle ore 15:00 - Serie A, Verona - Inter

Il 26/11/2024 alle ore 21:00 - Champions League, Inter - Lipsia

Il 01/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Fiorentina - Inter

Il 04/12/2024 alle ore 01:00 - Coppa Italia, Inter - Udinese

Il 08/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Inter - Parma

Il 10/12/2024 alle ore 21:00 - Champions League, Bayer Leverkusen - Inter

Il 15/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Lazio - Inter

Il 22/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Inter - Como

Il 29/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Cagliari - Inter