Zanetti: "Inzaghi intelligente. Questa Inter gioca bene e diverte, crediamo allo Scudetto"

A margine dell'evento per celebrare i 20 anni della "Fondazione Pupi", il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Sportmediaset dell'attualità di casa nerazzurra: "Immaginava un'Inter così forte in estate? Pensavo che potesse confermarsi, perché abbiamo completato la squadra con diverse alternative e conoscevo Inzaghi dai tempi della Lazio: mi è sempre sembrato molto intelligente e lo sta dimostrando. Fa davvero piacere veder giocare la squadra, vedo i tifosi felici perché la squadra gioca molto bene. Inzaghi ha portato spensieratezza? Penso che stia sfruttando al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha. Abbiamo tante alternative e tutti si sentono coinvolti, questo per una grande squadra vuol dire tanto. L'Inter crede allo Scudetto? Dobbiamo difenderlo e penso che lo stiamo dimostrando. La squadra ci crede, è consapevole di essere forte ma ci sono avversari come Milan, Napoli e Atalanta che ci credono altrettanto. Un commento al sorteggio Champions? C'è rammarico per quello che è successo, ma è inutile commentare perché tutti hanno visto. Ora affronteremo il Liverpool, una grande squadra, ma noi saremo pronti perché siamo l'Inter. Avremo tempo e modo per preparare questa partita".