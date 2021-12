Zanetti: "Inzaghi sta dimostrando di essere intelligente. Mi aspettavo un'Inter così"

vedi letture

Dopo l'evento organizzato per celebrare i 20 anni della Fondazione Pupi, Javier Zanetti ha parlato a Sportmediaset dicendo che si aspettava "un'Inter così forte in estate". Zanetti ha aggiunto che "il mister lo conoscevo da avversario ed è sempre parsa una persona intelligente come sta dimostrando". Inzaghi ha portato spensieratezza? "Sfrutta al meglio i giocatori che ha. Ci sono tante alternative e tutti si sentono coinvolti, e ciò è importante", ha aggiunto Zanetti.