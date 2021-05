Zaniolo al centro del progetto e il ritorno di Under: Mou voleva il turco anche a Londra

Da chi ripartirà la Roma? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Da alcuni giocatori come Nicolò Zaniolo, per esempio, che Mou avrebbe voluto portare anche a Londra e che considera perfetto per modo e stile di gioco per il suo calcio. Tre trequartisti che secondo la rosea prevederebbero anche Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan, sull'armeno ci sono stati però delle discussioni a Manchester ed è da capire se ci sarà la volontà di puntare su di lui. Pellegrini deve ancora rinnovare, potrebbe tornare una pedina importante come Cengiz Under dal Leicester e che Mou voleva anche al Tottenham.