TMW Zanoli al Genoa? Zangrillo: "Pare sia un paio d'anni che cerchiamo di avvicinarci a lui"

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, è intervenuto a margine dell'Assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, soffermandosi anche su alcuni temi di mercato legati al club: "L'idea è quella di stare con i piedi aderentissimi per terra come l'anno scorso, di fare passo dopo passo e continuare con questo bel gruppo, dando a Gilardino la possibilità di fare un buon lavoro".

C'è la volontà e la possibilità di trattenere Gudmundsson e Retegui?

"Me li hanno appena chiesti 3-4 colleghi e gli ho detto che io non ho questo ruolo nel Genoa, li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Mi sembra che il nostro a.d. abbia detto che noi prendiamo in valutazioni delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini".

Possiamo dire che sul fronte Martinez sia tutto fatto con l'Inter? "Leggo questo, però il mercato non è ancora iniziato, quindi lo leggo come anticipazione. Mi dispiacerebbe molto perché è uno straordinario ragazzo, che è partito quasi per caso in B, ha fatto un campionato straordinario in A, è merce rara come portiere ed abile anche con i piedi. Faremo del nostro meglio per agire in modo coerente e non essere la boutique di nessuno".

Zanoli? "Pare che sia un paio d'anni che cerchiamo di avvicinarci a lui. Ci sono delle alternative, a destra abbiamo un giocatore che si è comportato benissimo quest'anno, Sabelli, poi c'è Spence che non viene svenduto dagli inglesi, che è di grande prospettiva, fisicità e corsa che deve confermarsi in A, cosa non semplice. Zanoli ha fatto tutta la gavetta. L'unica cosa è che retrocesso nelle ultime due stagioni, dovremmo considerarlo (ride, n.d.r.)".

Il presidente del #Genoa, Zangrillo: “Gudmundsson e Retegui? Non vogliamo svendere nessuno, non siamo una boutique per gli altri. Martinez fatta all’#Inter? Leggo così… mi dispiacerebbe, è un ottimo portiere”. 🎥 @ivanfcardia pic.twitter.com/62VdGkp0Ks — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 28, 2024

