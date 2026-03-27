Zanon continua a brillare alla Carrarese: il Lecce in estate potrebbe tornare all'assalto

Dopo tre stagioni da protagonista, con una promozione in Serie B e – per ora – una salvezza conquistata, l’avventura di Simone Zanon alla Carrarese potrebbe essere giunta agli sgoccioli. Dopo il tentativo a gennaio da parte del Lecce, con una bozza d’intesa verbale trovata fra le parti prima che il club salentino decidesse di non affondare il colpo, i giallorossi sono pronti a tornare all’assalto in estate.

Come si legge sul Corriere dello Sport il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera stanno infatti continuando a seguire l’esterno destro classe 2001 che ha messo a segno tre reti e svariati assist in 31 presenze stagionali (111 con sei gol quelle totali in giallazzurro).

Zanon ha un contratto di un altro anno, scadenza 2027, con la Carrarese e dunque la prossima estate potrebbe essere quella giusta per monetizzare al massimo la cessione di uno dei protagonisti dell’intero campionato cadetto con il Lecce pronto a tornare all’assalto e questa volta chiudere l’affare.