TMW Lecce, obiettivo rinforzo sulla fascia destra: ripresi i contatti per Zanon della Carrarese

L'obiettivo del Lecce è quello di rinforzare il pacchetto arretrato in queste ultime ore di calciomercato. E il nome di Simone Zanon resta un nome caldo. Secondo quanto riporta la nostra redazione, sarebbero ripresi i contatti con la Carrarese per cercare di arrivare ad una chiusura.