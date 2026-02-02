TMW
Lecce, obiettivo rinforzo sulla fascia destra: ripresi i contatti per Zanon della Carrarese
L'obiettivo del Lecce è quello di rinforzare il pacchetto arretrato in queste ultime ore di calciomercato. E il nome di Simone Zanon resta un nome caldo. Secondo quanto riporta la nostra redazione, sarebbero ripresi i contatti con la Carrarese per cercare di arrivare ad una chiusura.
