Carrarese, ora la sosta e poi lo Spezia. Zanon: "Sarà un rush finale nel quale dovremo dar tutto"

"Sono felice di essere stato votato dai tifosi azzurri come Futurenergy Player Of The Month del mese di marzo, è sempre bello percepire il loro affetto e la loro fiducia, anche attraverso un social realizzato in collaborazione con un nostro partner. A ogni modo, credo che alla base di queste soddisfazioni personali ci sia sempre una grande squadra, e infatti un grazie particolare per la mia costanza, in termini di rendimento, lo devo ai miei compagni, che mi mettono sempre nelle giuste condizioni per essere incisivo partita dopo partita": così, il talentuoso esterno della Carrarese Simone Zanon, che ha parlato ai canali ufficiali del club apuano.

Il classe 2001 prosegue poi: "Per quanto riguarda la settimana appena trascorsa, credo che si possa definire 'da sogno' a tutti gli effetti. Tornare a vincere in un match prestigioso, davanti ai nostri tifosi, come accaduto contro la Sampdoria, ci ha dato la giusta spinta e il giusto entusiasmo per andare poi a Bari fortemente convinti di poter ottenere i tre punti. Credo che questa sosta sia arrivata nel momento giusto, necessitavamo tutti di recuperare le giuste energie sia mentali che fisiche dopo un mese stressante".

Nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, la sfida - sentitissima - contro lo Spezia: "Darà il via a un rush finale nel quale dovremo dare il meglio di noi stessi, concentrati e determinati sull’obiettivo salvezza, e tenendo sempre un’occhio di riguardo alle squadre che abbiamo dietro".