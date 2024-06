Zazzaroni: "Bastoni non è un fuoriclasse. Barella? Giocherebbe in qualsiasi club al mondo"

Gli impegni per Euro2024 si stanno avvicinando e Luciano Spalletti sta sistemando gli ultimi tasselli per presentarsi al meglio alla competizione di cui la Nazionale Italiana è detentrice del trofeo (2021). Alcune convocazioni del c.t. azzurro hanno fatto discutere, su tutte quella di Nicolò Fagioli appena uscito dalla squalifica per scommesse. Ma il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel corso di "Deejay Football Club" sulle frequenze di Radio Deejay ha posto l'accento su alcuni convocati provenienti dall'Inter campione d'Italia:

"Alessandro Bastoni e Nicolò Barella non sono al livello di Gianluigi Donnarumma? Secondo me no, però Barella è certamente il miglior giocatore della Nazionale, fuori dico, di quelli che corrono. Barella giocherebbe in qualsiasi squadra al mondo? Sì, è un giocatore estremamente importante e poi cresciuto tecnicamente tanto. È un giocatore di grande personalità. Se devo dire il valore assoluto, dico Donnarumma. Sì, ci metto secondo valore Barella, quello sì. Bastoni no, è un bravissimo difensore ma non lo considero un fuoriclasse".

I convocati dell'Italia di Spalletti

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret, Provedel.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Darmian, Scalvini, Buongiorno, Mancini, Calafiori, Di Lorenzo, Bellanova, Dimarco, Cambiaso.

Centrocampisti: Barella, Frattesi, Cristante, Pellegrini, Fagioli, Jorginho, Ricci, Folorunsho.

Attaccanti: Chiesa, Raspadori, Retegui, Scamacca, Orsolini, Zaccagni, El Shaarawy.