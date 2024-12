Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Thiago Motta-Allegri, attenti agli equivicini"

Dopo l'ultimo passo falso della Juventus, reduce da un 2-2 in rimonta contro il Bologna in campionato, e alla vigilia di un big match di Champions League contro il Manchester City, nel mirino della critica dell'ambiente bianconero c'è Thiago Motta. E' dall'inizio della stagione che si fa il confronto con Massimiliano Allegri, tra la vecchia Juve e la nuova Juve che stenta a decollare. Ne scrive anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in un fondo dal titolo "Attenti agli equivicini" per il quotidiano: "Motta è arrivato alla Juve proprio perché il suo gioco al Bologna è stato messo a confronto con quello (demonizzato) dell’ultimo Allegri, il bello contro il brutto, altrimenti non ci sarebbe stata offerta da Torino. Da tifoso mi sono goduto in pieno l’anno mottiano - devo ammettere che non mi dispiace nemmeno questo con Italiano, considerata anche la partecipazione alla Champions - pertanto non posso che apprezzare Thiago come allenatore e sono sicuro che farà una splendida carriera.

Mi offende solo che qualcuno l’abbia convinto che i miei giudizi sono condizionati dall’amicizia con il suo predecessore: sono i soliti ridicoli paraninfi, interpreti del più sgradevole leccaculismo aziendale. Ho - lo ammetto - il torto, o il merito, di aver affermato che dovrebbe essere Allegri a non accettare ancora il confronto con Motta, potendo esibire 6 scudetti, alcune coppe e due finali di Champions. Thiago ha 15 anni di meno e tutto il tempo per farsi. Sono fin troppo trasparente e onesto quando mi dichiaro di parte. Eppure so riconoscere i meriti di chi sa lavorare".