Zenga: "Donnarumma alla Juventus? No, può andare alla Roma 'in parcheggio'"

Nel corso di una diretta su Instagram con il figlio Andrea, Walter Zenga ex portiere e oggi allenatore, ha provato ad ipotizzare il futuro di Gianluigi Donnarumma, che tra pochi giorni sarà svincolato dal Milan: "Conosco bene Donnarumma, ho avuto il modo di parlarci e stare con lui, e mi ha sempre dato l'impressione di essere un ragazzo sereno e sicuro di sé, con la capacità di farsi scivolare addosso le problematiche e di concentrarsi sul momento per fare bene in quel momento. E' una grande forza, se ci concentriamo sulle problematiche tipo il contratto e tutto, può perdere di forza. Se si concentra solo sul suo benessere e sul migliorarsi ottiene dei vantaggi. Può andare alla Juve? Io credo possa andare alla Roma, magari 'in parcheggio'. Sarebbe molto più facile, senza entrare nel discorso agenti, Raiola ecc ecc. Se non ci va Szczęsny.... Sarebbe più facile che un giocatore come Donnarumma, un giocatore libero, vada in una squadra, piuttosto che comporti prima la cessione di un altro calciatore sotto contratto".