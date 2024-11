Zhegrova-David, Lille avanti 1-0 al 45'. Ma la Juve c'è: occasioni e due reti annullate

vedi letture

Il Lille è in vantaggio al termine del primo tempo della sfida contro la Juventus. A decidere la prima frazione della sfida valida per la quarta giornata della 'Fase Campionato' della Champions League 2024/25 il gol di Jonathan David, attaccante canadese che poco prima della mezz'ora - più precisamente al 27esimo - ha sfruttato una grande giocata di Zhegrova per realizzare il gol dell'1-0.

Con nove/undicesimi della squadra che ha battuto l'Udinese, Thiago Motta allo Stade Pierre Mauroy ha presentato una squadra spregiudicata, un 4-2-3-1 con Conceicao, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. In difesa confermati Kalulu e Gatti davanti a Di Gregorio mentre a Cabal - preferito a Savona (con Cambiaso spostato a destra) - il complicato compito di contenere Zhegrova. Fino a questo momento non sta andando benissimo: il talento kosovaro classe '99 viene costantemente isolato per uno contro uno che quasi sempre mettono in difficoltà la difesa bianconera. Il gol dell'1-0 è una sua invenzione, ma è anche figlio di una leggerezza di Kalulu che ha letto male la verticalizzazione del classe '99 e ha permesso a Jonathan David di presentarsi a tu per tu davanti a Di Gregorio e batterlo.

La Juventus è in partita e non solo perché a Koopmeiners sono stati annullati due gol perché in entrambi i casi era in posizione di fuorigioco chi gli ha fornito l'assist. La squadra di Motta ha avuto una reazione veemente dopo il gol dello svantaggio e al 34esimo Chevalier s'è reso protagonista di un autentico miracolo opponendosi in tuffo a una perfetta girata di Vlahovic ben servito da Locatelli. Anche negli ultimi istanti del primo tempo la Juventus ha provato a riequilibrare il punteggio: nulla di fatto. C'è ancora tutto il secondo tempo, ma al duplice fischio il punteggio dice Lille uno Juventus zero.

CLICCA QUI per la diretta testuale di Lille-Juventus