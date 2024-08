Ufficiale A dieci anni dall'ultima volta, Defrel torna in B. Ha firmato un biennale con il Modena

"Dieci anni dopo ritrova Pierpaolo Bisoli. Il 18 giugno 2014 conquistavano insieme la Serie A con la maglia del Cesena, dopo aver eliminato in semifinale playoff proprio i gialloblù, oggi si ritrovano per scrivere una nuova pagina di storia: Gregoire Defrel è il nono acquisto del calciomercato del Modena FC e si è legato al club con un contratto biennale": apre così, il club gialloblù, il comunicato che annuncia l'acquisto dell'attaccante, fino a giugno in forza al Sassuolo, dove era approdato nel 2019.

La nota prosegue poi: "Nasce il 17 giugno del 1991 a Meudon, a pochi chilometri da Parigi. A 17 anni un procuratore locale lo porta a Parma per un provino, da quel giorno non lascerà più l’Italia. Dopo due anni nel Settore Giovanile dei crociati fa il suo esordio in Serie A il 22 maggio 2011. La stagione successiva si trasferisce in prestito in Lega Pro al Foggia e raccoglie 4 reti in 23 presenze. Al termine della stagione passa al Cesena in comproprietà, con la maglia dei romagnoli disputerà tre stagioni nelle quali compie il definitivo salto di qualità, con 16 gol e 14 assist in 106 presenze e una promozione in Serie A conquistata proprio sotto la guida di Bisoli. Nella prima stagione nella massima serie arriva ad un passo dalla doppia cifra con 9 centri e il Sassuolo ci punta nel 2015: in neroverde si afferma con 19 centri in due stagioni, tanto da convincere la Roma a rilevarlo. In giallorosso ottiene 5 presenze in Champions League e 15 in campionato. L’anno successivo trova la doppia cifra in Serie A con la maglia della Sampdoria (11 gol), poi nel 2019 ritorna al Sassuolo, club nel quale resterà fino allo scorso 30 giugno, chiudendo la sua avventura in neroverde con un totale di 208 presenze, 34 gol e 21 assist

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Gregoire Defrel il benvenuto nella famiglia gialloblù".