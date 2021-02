Ag. Adamonis: "Sarebbe contento di restare alla Salernitana, ma non dipende da noi"

Un mese di stop per Vid Belec, e Marius Adamonis torna titolare tra i pali della Salernitana. I microfoni di tuttosalernitana.com hanno contattato il suo agente Claudio Parlato: "Posso dire che non ho mai avuto dubbi sulla sua capacità di farsi trovare immediatamente pronto. Stiamo parlando di un ragazzo che era fermo da tempo, ma che ha la personalità necessaria per non soffrire la lunga inattività dettata, comunque, da scelte tecniche e non da problemi fisici. Il giocatore è stato molto felice quando ha avuto la possibilità di tornare a Salerno, ricordava molto volentieri la sua prima esperienza nella quale, tra l'altro, esordì proprio contro l'Ascoli e parò due calci di rigore decisivi. Futuro? Lui sarebbe contento di restare a Salerno. Non dipende da noi, ne parleremo con la società. Intanto si gode l'ottimo esordio, la vittoria di Ascoli ma soprattutto un gruppo molto affiatato e con cui si trova benissimo".