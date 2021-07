Ag. Hernani: "Il Cagliari ha parlato con il Parma, ma non credo ci siano accordi"

Il futuro di Hernani è tutto da scrivere, e la sua permanenza al Parma non è scontata. Del giocatore, a parmalive.com, ne ha parlato l'agente Gilvan Costa: "Al momento tutte le squadre sono bloccate. Ci sono anche poche trattative, ma tra una decina di giorni penso che le cose possano cambiare. So del Cagliari, ha parlato direttamente col Parma ma non credo le due società abbiano raggiunto un accordo. Interessi dalla Turchia? Ho letto qualcosa, ma posso confermare che noi non siamo mai stati contattati".