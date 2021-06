Alessandria, Cosenza: "Abbiamo sofferto tantissimo per conquistare questa promozione"

Anche il difensore centrale Francesco Cosenza ai microfoni della Rai ha commentato a caldo la promozione in Serie B conquistata con la maglia dell'Alessandria: “Questo è un gruppo che ha sofferto tantissimo, che ha voluto a tutti i costi questa promozione. Siamo una gruppo di uomini veri, con due palle così se mi passate il termine. Sono contento per la piazza, per il presidente, per il mister, per tutti. Questo è un sogno che si realizza perché erano quasi 50 anni che la città aspettava la B. Ci abbiamo creduto fin da subito, questo è un progetto iniziato due anni fa e che ha avuto alti e bassi oltre che diversi tecnici. Mister Longo da quando è arrivato ha saputo tirare fuori il meglio da tutti noi".