Alessandria, reso noto il calendario delle amichevoli: un trittico di club di Serie C per i grigi

Una dieci giorni intensa quella che per l'Alessandria si aprirà il 22 luglio e si concluderà poi il 1° agosto: i grigi saranno infatti impegnati in ben 5 amichevoli, che anticiperanno poi il via ufficiale della stagione che rivedrà i piemontesi ai nastri di partenza della Serie B.

In apertura quella con il Rolettovalnoce, poi con l'STS Torino e infine un trittico di Serie C: Renate, Pro Patria e Seregno.