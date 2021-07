Alessandria, si stringe per l'ex Frosinone Ariaudo. Contatti continui per Longo col Vicenza

Decolla il mercato dell'Alessandria. Stando al quotidiano Il Piccolo, i grigi sarebbero in vantaggio sulla concorrenza per Lorenzo Ariaudo che ieri ha salutato, sul suo profilo Instagram, il Frosinone, dopo cinque stagioni. In attacco si intensificano i contatti con il Vicenza per Samuele Longo, con tentativi di accorciare la distanza tra domanda e offerta.