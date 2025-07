Ufficiale Alla fine Pasalic vestirà la maglia dell'Empoli: il club lo annuncia con altri due giovani

"Pasalic lo stiamo valutando, ha molte richieste in Europa, ma appunto lo stiamo valutando, non fa parte dei giocatori che al momento sono nella lista delle priorità”. Così nella giornata di ieri il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi parlava del possibile arrivo di Kevin Pasalic. Nella giornata odierna il club toscano ha annunciato l’arrivo di due giovani fra cui proprio lo svedese dell’IFK Norrköping che era stato inseguito nei giorni scorsi a due big di Serie A come Milan e Roma.

“Kevin Pasalic, difensore svedese classe 2007, e Edoardo Perin, centrocampista italiano classe 2007, sono due nuovi calciatori azzurri”, questo il comunicato del club azzurro che ha inoltre depositato in Lega B – come comunicato dal sito della stessa nell’apposita sezione dedicata al calciomercato – il contratto dell’esterno d’attacco classe 2005 Mateo Stickler che lo scorso anno era in forza alla Pistoiese in Serie D.

Alto 1,95 metri, Pasalić è un difensore fisico ma dotato anche di buone capacità tecniche, in grado di impostare il gioco dal basso. Queste caratteristiche lo rendono un profilo ideale per il calcio italiano, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla costruzione del gioco. La sua esperienza con la nazionale svedese Under 17 ha ulteriormente accresciuto la sua reputazione tra gli osservatori europei.