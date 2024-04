Ufficiale Altro ribaltone in casa Bari: finisce l'avventura di Iachini. Promosso Giampaolo

Alla fine il Bari ha deciso di cambiare ancora guida tecnica per risollevarsi da una stagione più che negativa che vede i Galletti in piena lotta per non retrocedere. La squadra in questo finale di stagione sarà affidata a Federico Giampaolo, fratello minore di Marco Giampaolo, promosso dalla Primavera. Si tratta del quarto allenatore stagionale dopo Michele Mignani, Pasquale Marino e appunto Iachini. Di seguito la nota:

"Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune.

Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa".