Arezzo, Iaccarino potrebbe essere convocato per la Samp. Ma c'è il dubbio Ionita

Il tecnico dell’Arezzo Cristian Bucchi ritrova un elemento importante in mezzo al campo come Gennaro Iaccarino che era fuori dai giochi dallo scorso sei settembre a causa di una distorsione al ginocchio. Il classe 2003 sta iniziando il percorso di ricondizionamento atletico e porrebbe essere già convocato per la sfida contro la Sampdoria di domenica.

La condizione degli altri giocatori amaranto

Assieme a Iaccarino torna in gruppo anche Cagnano, reduce da un fastidio muscolare, mentre per Olivieri ci vorrà ancora un po' di tempo. Apprensione invece per Viviani e Ionita: il primo è alle prese con un affaticamento, mentre il secondo soffre alla schiena e sarà valutato in questi due giorni per capire se utilizzarlo o meno in Liguria.

Le parole di Bucchi

“Olivieri è ancora fuori, Iaccarino è tornato ieri ad allenarsi con la squadra, mentre Cagnano e Mancuso sono a posto. Ionita ha un piccolo problema alla schiena e lo valuteremo tra oggi e domani. - sono state le parole di Bucchi in conferenza stampa - I singoli non mi preoccupano. Adesso ci aspettano cinque partite in venti giorni: serviranno energie e ricambi, perché giocheranno tutti. Preferisco questo tour de force a una sosta di venti giorni".