Ascoli, da Trinchera e Mirabelli. Il club sfoglia la margherita alla caccia del nuovo ds

Dopo l'addio con Ciro Polito l'Ascoli è alla caccia di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Una scelta delicata che sarà fatta, come riferisce il Corriere Adriatico di comune accordo con il tecnico Andrea Sottil, fresco di rinnovo coi bianconeri. La scelta definitiva sarà comunicata nei prossimi giorni, ma sono diversi i nomi accostati o contattati dalla dirigenza marchigiana in queste ultime settimane. Si va da Stefano Trinchera, ex Cosenza, fino a Roberto Goretti e Sean Sogliano, quest'ultimo impegnato con il Padova nei play off di Serie C. Ma non è da escludere, secondo il quotidiano, anche il nome dell'ex Milan Massimiliano Mirabelli.