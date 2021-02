Ascoli, Dionisi: "Questa città vive di calcio. La salvezza è il minimo per questa società"

Intervistato dal magazine ufficiale dell’Ascoli, l’attaccante Federico Dionisi ha parlato del suo rapporto con la piazza e la squadra dopo quasi un mese dal suo arrivo: “Ormai sono in città da un po' e mi rendo conto quanto Ascoli viva di calcio, nonostante le difficoltà legate al Covid. Si percepiscono costantemente l’attaccamento e la passione che la gente ha per l’Ascoli. Ho trovato, inoltre, un buon livello di organizzazione, fondamentale per far bene e tutto questo ha rafforzato la mia convinzione nell’aver fatto la scelta giusta. Sono estremamente contento di essere all’Ascoli e voglio raggiungere coi miei compagni quello che per una società come questa è il minimo, la salvezza. Io leader? Penso che tutti dobbiamo esserlo cercando di ragionare da gruppo e non da singoli perché solo così possiamo riuscire nei nostri intenti. Poi è normale che ci siano giocatori che per il loro vissuto debbano prendersi maggiori responsabilità, ma in un gruppo serve anche la spensieratezza. Chi è qui da inizio stagione ha dovuto gestire tante difficoltà, ma non ha perso la voglia di uscire da questa situazione. - conclude Dionisi parlando dei suoi 100 gol – Non mi interessano gli obiettivi personali, cerco sempre di pensare al gruppo. Il mio obiettivo non è raggiungere qualcuno, ma continuare a fare quello che mi piace, divertirmi e raggiungere i traguardi fissati”.