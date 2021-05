Ascoli-Empoli, formazioni ufficiali: Dionisi sceglie Matos-La Mantia in attacco

Queste le formazioni ufficiali di Ascoli-Empoli, testacoda in serie B. La squadra di casa ha bisogno di punti salvezza, per l'Empoli è il primo match point per la promozione diretta in A:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Bajic, Dionisi. A disposizione: Sarr, Corbo, Quaranta, D'Orazio, Danzi, Eramo, Mosti, Parigini, Cangiano, Simeri, Bidaoui, Charpentier. Allenatore: Sottil

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Casale, Terzic; Bandinelli, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Matos, La Mantia. A disposizione: Furlan, Fiamozzi, Parisi, Viti, Pirrello, Cambiaso, Haas, Ricci, Crociata, Damiani, Moreo, Olivieri. Allenatore: Dionisi