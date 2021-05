Ascoli, Eramo: "Giocato a viso aperto, partita chiusa con il gol del 2-0"

Le parole di Eramo dopo Chievo-Ascoli 3-0.

Il centrocampista dell'Ascoli Mirko Eramo ha commentato al sito ufficiale del club il k.o. per 3-0 sul campo del Chievo: "La gara l’abbiamo giocata fin da subito a viso aperto. Il primo gol del Chievo ci ha tagliato un po’ le gambe: abbiamo cercato di recuperare, poi il raddoppio ha chiuso la partita. Probabilmente ha influito il fatto che l’avversario avesse qualche motivazione in più”.

Un bilancio sulla tua stagione?

“Lasciamo stare i primi sei mesi perché ero ai margini, il mio campionato è iniziato con Mister Sottil e col DS Polito che mi hanno dato l’opportunità di dare una mano sia in capo che fuori. Credo di essere riuscito a dare mio contributo insieme ad altri, siamo riusciti a creare un gruppo straordinario. Mi è dispiaciuto tanto per i miei primi sei mesi: non mi davo una spiegazione, ma, come ho detto, ho lasciato da parte quel periodo e ho messo tutto me stesso in campo quando sono stato chiamato in causa. Voglio ringraziare pubblicamente Mister e DS perché non era facile rimettere in gruppo un giocatore che con due allenatori era stato fuori. Adesso mi godo un po’ la famiglia: mia moglie Daniela è in attesa del terzo bimbo, facciamo un po’ di mare, stacchiamo la spina perché sono stati mesi duri mentalmente e mi ricarico per il prossimo campionato in bianconero”.