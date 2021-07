Ascoli, Genoa in pressing per Sabiri. Per il trequartista il Cagliari offre il colombiano Ceter

Continua sull’asse Genova-Ascoli la trattativa per l’approdo in rossoblu di Abdelhamid Sabiri, trequartista marocchino con passaporto tedesco. Come vi abbiamo raccontato la società del presidente Enrico Preziosi ha già avviato i contatti per completare l’operazione. Sull’ex Paderborn, però, non mancano gli interessamenti di altre società di Serie A come Samp e Cagliari (oltre al Lecce in B). Gli isolani, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbero pronti ad inserire nella trattativa il cartellino di Damir Ceter, attaccante colombiano lo scorso anno in prestito al Pescara.