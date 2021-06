tmw Genoa, obiettivo Sabiri per la trequarti. Trattativa avviata con l'Ascoli

Il Genoa punta Abdelhamid Sabiri per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ligure sarebbe infatti in trattativa molto avanzata con l'Ascoli, proprietario del cartellino, per il fantasista classe '96 protagonista di un'ottima stagione in Serie B con otto reti e quattro assist in 32 presenze.