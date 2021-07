Ascoli, il dg Ducci: "Quest'anno in B competitor ancora più validi. Serve lo spirito giusto"

Il direttore generale dell’Ascoli Piero Ducci ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del primo giorno di ritiro in vista della prossima stagione: “L’auspicio è di fare bene e sempre meglio, con convinzione e determinazione. Ogni campionato è difficile, ma quest’anno la B ha qualche competitor ancora più valido. L’esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che ogni compagine è pericolosa se non la affronti con lo spirito giusto. Abbiamo pagato sulla nostra pelle situazioni non facili da rimediare, pur avendo una buonissima squadra. Servono spirito giusto e voglia di affrontare ogni partita come fosse l’ultima. - conclude Ducci parlando degli sponsor - Siamo attivi anche sul piano della diffusione del brand Ascoli, un marchio che cerchiamo di proporre in città e Regione. Vorremmo la partecipazione di istituzioni, imprenditori ed enti locali”.