Ascoli, Leali: "Col Pisa patito un ko evitabile. A Chiavari sarà un test importantissimo"

Dopo il ko interno contro il Pisa, in casa Ascoli ha fatto il punto della situazione il portiere Nicola Leali: "La sconfitta ci fa male, era una gara che dovevamo vincere e lo sapevamo, ma già da oggi dobbiamo rialzarci e riprendere la settimana per arrivare a Chiavari nel miglior modo possibile: sarà una sfida salvezza importante, abbiamo tre giorni per prepararla. Il gol in tempo lampo? Sta succedendo spesso, e questo non va bene, la spiegazione... è che non lo dobbiamo prendere, e lavorare per cercare di entrare in partita in un altro modo".

Si passa poi alla classifica, sulla quale però l'estremo difensore non si sofferma eccessivamente: "Siamo arrabbiati perché abbiamo perso una partita che dovevamo vincere, ma c'è voglia di ripartire a 2000, a Chiavari ci aspetta una partita troppo importante. Dobbiamo metterci tutti qualcosa in più, il mister è molto motivato e anche noi dobbiamo fare la nostra parte".