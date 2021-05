Ascoli, Neri: "Sapevo che la salvezza sarebbe arrivata: è stata compiuta un'impresa"

vedi letture

All'interno del magazine di maggio Passione Ascoli, come riferiscono i canali ufficiali della società, il Presidente dell'Ascoli Carlo Neri ha fatto un bilancio della stagione che ha visto i marchigiani centrare la salvezza: "E' stata una gioia collettiva, abbiamo ricevuto tante manifestazioni di affetto e complimenti da parte degli altri Presidenti e dai più alti vertici della Federazione. L’Ascoli continua a essere la squadra simpatica e stimata che tutti conosciamo. E’ stata compiuta veramente un’impresa”.

Una seconda parte di stagione sicuramente molto diversa dalla prima: "Sono state le due facce della stessa medaglia: la prima faccia è quella più drammatica, difficoltosa e fallimentare per tante ragioni, su tutte per errori di valutazione; la seconda faccia è la parte esaltante. Credo sia stata scritta una delle pagine migliori di tutta la storia dell’Ascoli Calcio. Io però sono stato sempre fermamente convinto che l’Ascoli avrebbe conquistato la salvezza. Credo che un momento molto importante sia stato prima della partita col Frosinone in casa, quando il pullman della squadra è stato accompagnato e scortato dai tifosi. Se devo dire il momento di svolta, dico questo. Mi spiego meglio: questa impresa secondo me poteva accadere solo in Ascoli perché qui tutti hanno nel proprio DNA la capacità di rialzarsi e venire fuori dai momenti di difficoltà. Non è un caso se quando parlo dell’Ascoli dico “Ascoli Calcio 1898”, aggiungo sempre l’anno di nascita perché rappresenta sia un vanto per il club, essendo uno dei più antichi d’Italia, sia perché è una sorta di marchio di fabbrica, è l’espressione del DNA dei tifosi bianconeri". Il numero uno bianconero prosegue poi: "Il merito principale è stato del Patron, che a un certo punto della stagione ha intensificato la sua presenza, sottraendo tanto tempo al suo lavoro, ha preso per mano la situazione e secondo me ha inciso su tutto, sulla Società, sui giocatori stessi, sulla direzione tecnica. Il merito è soprattutto suo. Il CdA è sempre stato vicino al Patron, ci siamo incontrati spesso con lui, ma l’artefice principale è lui, che ha compiuto un grande sforzo economico e di generosità. Un altro fattore chiave è stato il popolo bianconero, portatore di DNA, di passione e di vicinanza estrema alla squadra. Per ultime, ma non ultime, la squadra e la sua gestione tecnica con l’evidente crescita all’unisono della vecchia guardia con i calciatori nuovi: lo zoccolo duro con Leali, Pucino, Brosco, Eramo ha fatto quadrato rendendo più semplice l’ambientamento dei vari Dionisi, Caligara e altri. Questo è stato il plus di questa squadra”.

Una nota a parte, poi, su mister Andrea Sottil: "Il lavoro di allenatore ha una caratteristica particolare e fortunata, si viene giudicati dai risultati. E i risultati di Mister Sottil sono tutti dalla sua parte”.

La nota conclusiva va ai suoi primi quattro mesi da consigliere di Lega B: "La riapertura degli stadi non è solo un tema di carattere economico, ma anche sociale. Da più di un anno il calcio svolge una incredibile funzione palliativa in un momento in cui il Covid ha dominato le vite di ciascuno. Lasciando da parte i casi limite degli assembramenti, visti in occasione della vittoria del campionato dell’Inter o della Salernitana, credo sia importante poter tornare allo stadio dopo un anno e mezzo, facendo coesione per un evento sportivo. Sono fiducioso sulla riapertura perché, al di là degli stenti con cui è partita la campagna di vaccinazione, credo che ora stia andando abbastanza spedita e questo faciliterà il ritorno allo stadio in una situazione di sicurezza”.