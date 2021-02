Ascoli, Polito: "Non ero convinto di riuscire a prendere Dionisi. Cavion? Ha sbagliato"

Il direttore sportivo dell’Ascoli Ciro Polito non ha parlato solo del possibile tesseramento di Cacciatore, ma anche di altre situazioni di mercato: “Quando ho chiamato Dionisi non ero molto convinto, principalmente per la posizione in classifica e poi perché mai avrei creduto di prenderlo visto tutto il mercato che avrebbe potuto avere. Si tratta di un top per la categoria, lo conosco dai tempi della Salernitana dove abbiamo giocato assieme e dopo varie telefonate abbiamo trovato l’accordo. Noi avevamo bisogno non solo del giocatore, ma anche del leader carismatico, del giocatore determinante in campo e fuori. Cavion? Ha sbagliato e io ho dato priorità al gruppo e per lui non c’è stato più spazio. - conclude Polito – Da quando sono arrivato ho parlato chiaro, sono abituato lavorare in autonomia e il patron Pulcinelli mi ha dato carta bianca per sistemare la rosa. Non sono un consulente di mercato, sono un ds e mi piace conoscere tanti calciatori per fare bene il mio lavoro".