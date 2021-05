Ascoli, Pulcinelli: "Crediamo fortemente nella salvezza, ma ancora non abbiamo fatto nulla"

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli intervistato dal Corriere Adriatico ha parlato della corsa salvezza in vista delle ultime due gare di campionato: “Quel che conta è solo la classifica e la permanenza in Serie B dell'Ascoli nella quale crediamo fortemente tutti quanti. Ma ancora non abbiamo fatto nulla e ci sarà da lottare nelle prossime due gare con convinzione, sacrificio e dedizione. Dobbiamo cercare di vincere entrambe, o quantomeno provarci, per portare a casa questa salvezza. Sappiamo che affronteremo due squadre che lottano per i play off e che anche loro lotteranno per i tre punti. - conclude Pulcinelli - Aver preso il ds Polito, con lui il tecnico Sottil con loro tutto il gruppo, tutti i ragazzi nuovi che stanno dando il loro contributo insieme a chi c'era già. Questo è l'Ascoli di Polito, Sottil e tutti gli altri “.