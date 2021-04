Ascoli, Pulcinelli su Dionisi: "Lo avessimo avuto da inizio anno parleremmo di playoff, no playout"

Dalle colonne del Corriere Adriatico, come riferisce tuttoascolicalcio.it, il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato di uno dei colpi invernali del club, Federico Dionisi, prelevato dal Frosinone: "Dionisi ha un carattere forte, uno che trasferisce grinta alla squadra, un giocatore che ha una leadership incredibile. Sta dimostrando di essere anche un grande uomo. Non lo conoscevo molto prima che venisse qui, ma il nostro Ds Polito lo ha voluto a tutti i costi e aveva ragione. Dionisi ci sta dando tanto, sono contento che dopo Cosenza abbia avuto un ruolo centrale nel ricompattare il gruppo insieme ai più esperti, al mister e al Ds. I se e i ma nel calcio contano davvero poco, questo lo sanno tutti, ma penso di poter dire che se ce l'avessimo avuto da inizio campionato oggi parleremmo di playoff e non di playout. L'importante è che ora lavorino tutti per vincere e Federico darà una mano. Lo stimo molto e poi ha due anni di contratto con l'Ascoli, ci divertiremo anche gli anni a seguire con lui".